Parkimiskontrolörid lõpetasid

Neli kuud kestnud parkimiskontrolli tulemustega on linnavalitsus enam-vähem rahul, sest suurem liikluskaos hoiti ära.

„Oleme nii ja naa rahul, lootsime rohkem,” ütles Haapsalu abilinnapea Peep Aedviir. Tema sõnul oli linnapilt enam-vähem adekvaatne, kuid arenguruumi veel on.

Seetõttu on plaanis järgmise aasta leping koostada senisest põhjalikumalt ja tänavu olnud probleemid selgemalt sisse kirjutada.

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Ühe murekohana tõi Aedviir välja, et hanke võitn