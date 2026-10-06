Jahimehed tahavad Põhja-Läänemaal rohkem hundijahti pidada

Läänemaa jahimeeste hinnangul on Põhja-Läänemaa jäetud justkui huntide mitteametlikuks kaitsealaks. Keskkonnaamet ja keskkonnaagentuur aga liigset piiramist ei näe.

Läänemaa jahindusklubi juhatuse esimehe Endrik Rauni sõnul on ligi kümme aastat jäänud Läänemaa jahimeestele mulje, et Põhja-Läänemaa on kui eristaatusega tsoon, kuhu keskkonnaamet annab huntide küttimiseks vähem lube, kui jahimehed mõistlikuks peavad.

„2025. aastal anti meile üks luba,” tõi Raun näite. Seetõttu ei ole jahimeeste juht optimistlik, et ka tänavu novembrist algavaks hundijahiajaks oleks lootust sinna küttimisluba saada.

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Lõuna-Läänemaa ohjamisalal kütiti 2025.–2026. aasta jahihooajal 13 hunti, naabruses asuvalt Harju ohjamisalal kümme. Põhja-Läänemaal ainuke luba Noarootsi piirkonnas üks hunt lasta jäi lõpuks kasutamata.

Ülemöödunud jahihooajal kütiti Lõuna-Läänemaal jahiajal seitse ja Harjus üheksa hunti. Põhja-Läänemaale ei antud 2024.–2025. aasta jahiperioodil ühtki hundilaskmise luba.

„Taotlesime eriluba, kui nüüd Piirsalus septembri alguses murti kolm la