Seakatk on Läänemaa metsades

Eelmise aasta lõpul Läänemaa metsadesse jõudnud sigade Aafrika katk pole sealt kuhugi kadunud. Sel suvel on leitud katku surnud sigu Ridala kandist.

„Aasta alguses oli Martna, Noarootsi ja Taebla kandis katku nakatunud metssigu – neid oli nii kütitud metssigade seas kui leiti ka metsas surnud sigu,” ütles Läänemaa jahindusklubi eestvedaja Endrik Raun. Tema sõnul oli vahepeal vaikus, kuid nüüd on sigade Aafrika katk taas liikuma hakanud.

Rauni sõnul pole see, et sead katku eest ära liiguvad, küll teaduslikku tõestamist leidnud, kuid jahimehed on märganud, et kui kuskil on suurem katkupuhang, hakkab mujal metssigade arvukus tõusma. „Ja lõpuks jõuab katk ka järele,” ütles ta.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kuna praegu pole jahihooaega, on Rauni sõnul vähem katkuleide. „Jahihooajal liiguvad mehed koos koertega rohkem metsas,” lisas ta. Küll aga võivad praegu katku surnud seakorjustele sattuda marjulised-seenelise