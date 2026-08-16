Galerii: Tanel Padari kontsert Kiltsi lennuväljal

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Laupäeva õhtul esines Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste (EMV) eelviimase etapi avapäeva lõpetuseks rokkmuusik Tanel Padar. Publik ei olnud väga arvukas, aga Padar meelitas kohale rohkem kontserdikuulajaid, kui EMV tänavuse hooaja varasematel etappidel Kiltsis esinenud Traffic või Ollie.

Seekordsel EMV etapil oli rohkem pealtvaatajaid ka võistluste endi ajal, sest proovisõite tegi Soomest siia toodud Top Fuel klassi kiirendusauto, mille sarnast sai Eestis viimati näha 21 aastat tagasi. Võistlused jätkuvad pühapäeval.