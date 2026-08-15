Galerii: Kiltsis pani hääled sisse 10000 hobujõuline Top Fuel kiirendusauto

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kiirenduse emv etapp iii foto Juhan Hepner (140)
Top Fuel kiirendusauto. Foto: Juhan Hepner
kiirenduse emv etapp iii foto Juhan Hepner (81)
Foto: Juhan Hepner
kiirenduse emv etapp iii foto Juhan Hepner (142)
Foto: Juhan Hepner
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Sellel nädalavahetusel peetakse Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste eelviimane etapp. Eriliseks muudab ürituse seekord tõsiasi, et proovisõitu teeb ka kiirendusspordi kõige võimsamasse klassi Top Fuel kuuluv auto, mille sarnast sai Eestis vii
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