Galerii: Kiltsis pani hääled sisse 10000 hobujõuline Top Fuel kiirendusauto

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Top Fuel kiirendusauto. Foto: Juhan Hepner
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Sellel nädalavahetusel peetakse Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste eelviimane etapp. Eriliseks muudab ürituse seekord tõsiasi, et proovisõitu teeb ka kiirendusspordi kõige võimsamasse klassi Top Fuel kuuluv auto, mille sarnast sai Eestis vii

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