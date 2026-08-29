Galerii: Kiltsi lennuväljal tehti uued kiirendusspordi Eesti rekordid

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Laupäeval tegi võistlusklassis Outlaw Extreme sõitev Riivo Sinijärv oma autoga Chrysler 300C Kiltsi lennuväljal kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste (EMV) viimasel etapil Ghost Performance Finals uue Eesti pinnal sõidetud veerandmiili rekordi ja läbis selle distantsi 6,936 sekundiga.

Laupäeval sündis Kiltsis ka mootorrataste uus veerandmiili Eesti rekord. Deivid Urbus läbis selle vahemaa oma Suzuki Hayabusa Turbol 8,103 sekundiga, aga parandas seejärel mõni tund hiljem rekordit veelgi ja sai kirja koguni 8.098 sekundit.

"Tavaliselt on esimene sõit selline katsetamine, aga eelmisest võistlusest oli meil häs