Galerii: Haapsalus maletavad suurmeistrid

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Viiendat korda toimuv Valge Daami maleturniir tõi Haapsallu maletipud Eestist, Lätist, Soomest ja Ameerikastki.

Kahe päevaga mängitakse kiirmale üheksa vooru, mille järel selguvad võitjad. Mängimas on suurmeistrid Kaido Külaots ja kahe aasta eest turniiri võitnud Jaan Ehlvest, aga ka Mai ja