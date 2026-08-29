Juhtkiri: saaga sai jätku

Oleme Haapsalu renoveeritud Posti tänavast pidanud kirjutama korduvalt, iga kord lootnud, et ehk enam ei pea. Ja järgmisel korral taas avastanud, et ei tule välja. Sest lugulaulu peatänava remondist lisandub muudkui uusi salme.

Nüüd on siis nii, et linnavalitsus ja tänava rajanud YIT pole endiselt leidnud kokkulepet selles, kes kui palju ülekäiguradade ümberehituse eest maksab. Ülekäigurajad vajavad ümberehitamist eelmise linnavalitsuse käki tõttu – nimelt lasti raha kokkuhoiuks panna ehitajal sinna odavamad kivid, kuid nüüd on selgunud, et need ei kõlba. Nii et esiteks ei tule raha kokkuhoiust midagi välja. Teiseks on ehitajal õigustatud ootus, et linn