Maale elama: Johanna ja Jarmo lugu – maal leitud ühine õnn

Haapsalu lähedal Kolu külas elavad Jarmo ja Johanna Plaas peavad sealsamas roheluse varjus peituvat hubast ja privaatset puhkemaja Hobu House. Nende idüllini viinud lugu on eriline justkui muinasjutt.

Johanna Plaas elas pikalt välismaal, kokku viies riigis. „Reisisin ka hästi palju ringi ja käisin enam kui 70 riigis. Mingil hetkel väsitas see elustiil mind ära ja tulin tagasi Eestisse. Olen Tallinnast pärit, aga Tallinn on minu jaoks ikkagi liiga palju linn ja mul oli südames igatsus tulla looduse keskele maale,” meenutas ta.

Johanna Plaasi sõnul kulus mitu aastat ehitamiseks sobiva maatüki otsimisele. 2022. aastal jäi üks selline krunt silma. „See oli võsastunud ja jubedas seisus raie