Tõrukese lasteaed võttis endale küülikud

Haapsalus lasteaias Tõruke elavad sellest sügisest kaks küülikupoissi Tõru ja Jänks.

Mõte küülikud lasteaeda tuua tekkis õppejuhi Marilii Saare sõnul üsna loomulikult, sest aednikul Siiril on kodus küülikud. „Sealt hakkas mõte arenema – miks ei võiks lasteaiaski olla loomad, kelle eest lapsed saavad päriselt hoolitseda ja kelle tegemisi igapäevaselt jälgida,” selgitas ta.

Küülikud pole lihtsalt vahvad lemmikud: looma eest hoolitsemine annab lapsele päris kogemuse, mida raamatust või pildilt õppida ei saa. Lapsed õpivad märkama teise elusolendi vajadusi – kas tal on süüa, kas joogivesi on puhas, kuidas talle rahulikult läheneda ja millal vajab loom hoopis omaette olemist.

Samuti pakuva