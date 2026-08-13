Lasteaedades koguvad populaarsust kolahoovid

Haapsalu vanalinna lasteaiad kasutavad suve viimast kuud kolahoovide loomiseks, kolahoov on juba rajatud või rajamisel mitmes lasteaias üle Läänemaa.

Kolmapäeval, kui Lääne Elu Haapsalus Tõrukese majas külas käis, oli hoovis veel nipet-näpet teha, kuid Kullamaalt oli juba kohale toodud hiiglaslik kaablirull, seinal rippusid lastele parajas mõõdus tööriistad ja kiivrid ning hoovi oli sätitud heinapakke, mitmesugust puidumaterjali ja torusid. Kõik selleks, et lapsed saaksid oma kätega luua ja ehitada.

Kuna päris ilma järelevalveta lapsi kolahoovi mängima ei saa saata, saab korraga hoovis mängida kuus last, sest nii palju on hetkel varutud kiivreid ja töökindaid. „Täiskasvanu lapsi ei juhenda, aga järelevalveta ei saa, see on siiski riskimäng, turvaline peab olema,” selgitas vanalinna lasteaedade õppejuht Marilii Saar.

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Kolahoov kui mängu- ja avas