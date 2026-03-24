Haapsalu sulgeb ühe lasteaiarühma

Esialgu ei plaani Haapsalu rohkem lasteaiarühmi sulgeda. Foto: Malle-Liisa Raigla

Laste vähesuse tõttu lõpetab sügisest töö kolm aastat Kastani tänaval tegutsenud hoiu- ehk sõimerühm.

Haapsalu vanalinna lasteaedade, mille koosseisu Kastani tänava rühm kuulub, direktor Triin Treier ütles, et rühmas on kohti 14 lapsele, kuid kõik kohad ei ole praegugi täis.

Kastani tänaval tegutsev rühm on mõeldud 1,5–3aastastele lastele. See loodi kolm aastat tagasi, sest toona oli keset õppeaastat kümmekond poolteiseaastast last järjekorras, kuid linnavalitsusel polnud neile kohta pakkuda.

Rühma sulgemise otsus tuli Haapsalu linnavalitsuse haridus- ja noorsootööspetsialisti Kristi Erkmanni sõnul kahel põhjusel: lapsi on vähe ja hoolekandekeskus, kelle ruumes rühm tegutseb, soovis need