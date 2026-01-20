Lääne-Nigula saab neljaliikmelise vallavalitsuse

Üks uutest abivallavanematest on Neeme Suur. Foto: Malle-Liisa Raigla

Lääne-Nigula uus vallavalitsus tuleb kolmeliikmelise asemel neljaliikmeline – vallavanemale ja kahe piirkonnajuhist abivallavanemale lisandub valdkondlik abivallavanem.

„Olen öelnud, et kolme- kuni viieliikmeline vallavalitsus on optimaalne,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa. Valdkondlik abivallavanem hakkab esindama haridust, sotsiaal- ja noorsootööd.

„Sotsiaal- ja haridusvaldkond on eelarve mõttes kaks kõige suuremat. On tähtis, et need saaks kaetud,” põhjendas vallavanem. „Eks aeg näitab, võibolla on veel vaja mõnda valdkonda v