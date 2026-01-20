Lääne-Nigula saab neljaliikmelise vallavalitsuse

Kuula artiklit, 1 minutit ja 31 sekundit
Üks uutest abivallavanematest on Neeme Suur. Foto: Malle-Liisa Raigla
Lääne-Nigula uus vallavalitsus tuleb kolmeliikmelise asemel neljaliikmeline – vallavanemale ja kahe piirkonnajuhist abivallavanemale lisandub valdkondlik abivallavanem.
„Olen öelnud, et kolme- kuni viieliikmeline vallavalitsus on optimaalne,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa. Valdkondlik abivallavanem hakkab esindama haridust, sotsiaal- ja noorsootööd.
„Sotsiaal- ja haridusvaldkond on eelarve mõttes kaks kõige suuremat. On tähtis, et need saaks kaetud,” põhjendas vallavanem. „Eks aeg näitab, võibolla on veel vaja mõnda valdkonda v
