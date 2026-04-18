Kohupiimajuustukestega juba kasse ei püüa ehk Toiduteemaline Sõnaus

Monika Undo. Foto Kaire Reiljan

Keelegurmaanidel on põhjust asuda vürtse segama ja sõnahõrgutisi looma, sest alanud on sõnavõistlus Sõnaus. Seekord otsitakse uusi eestikeelseid toidusõnu. Paremaid vasteid oodatakse näiteks sõnadele brunch, hot dog, šašlõkk, ketšup, borš, catering, regeneratiivne, kale ehk lehtkapsas.

See, et mõned võõr- või tsitaatsõnad on juba juurdunud, ei tähenda, et me ei võiks neile sünonüüme leida. Näiteks on Tähekese ja Hea Lapse 2019. aasta võidusõna „suunamudija” nii suupäraseks muutunud ning eesti keelest sisuliselt tõrjunud influencer’i. Samal võistlustel otsiti vastet ka hot dog’ile.