Olümpiastardi finaalis selgusid mitmevõistluse  parimad

Läänemaa noored kergejõustiklased panid end proovile 3.-4. juunil TV 10 olümpiastardi mitmevõistluse maakondlikus finaalis. Sel aastal said maakonnavõitjad auhinnaks sinised TV 10 olümpiastardi T-särgid.
Kuni 12aastaste poiste üheksavõistluses tuli võitjaks Maiko Koppe, teise koha saavutas Karl Rohtla ja kolmanda Raiko Kängsepp. Sama vanusegrupi tüdrukud võistlesid kuuevõistluses, kus esikoha pälvis Grettel Rodima. Talle järgnesid Rosanne Eltmaa ja Loora Vidrik.
Kuni 14aastaste poiste arvestuses tuli üheksavõistluse võitjaks Juhan Karlis. Tüdrukute kaheksavõistluses oli parim Roosi Saar, talle järgnesid Krislyn Gleizdans ja Mirell Leier.
Juba sel nädalal esindavad Läänemaa noorsportlased maa