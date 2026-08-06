Haapsalu pani kinnisvara taas oksjonile

Haapsalu linnavalitsus on taas pannud oksjonikeskkonda varakeskus.ee müügile maju, kortereid ja maatükke, mis pole seni kaubaks läinud.

Taas on müügis korduvalt enampakkumisel olnud turismiinfokeskuse maja aadressil Karja 15. Suve lõpuni rendile antud hoone eest ootab linnavalitsus vähemalt 199 000 eurot.

Samamoodi on mitmendat korda müügis Villa kinnistu Tuksis alghinnaga 65 000 eurot.

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17 000 euroga on uuesti enampakkumisel Jõõdre külas Toome tänaval asuv kolmetoaline korter. Üsse külas asuv Koolimetsa maatükk on müügil 15 000 euroga.

Oksjonid kestavad 14. augustini.