Haapsalu linnajuhtide vastuvõtul tänatakse ka edukaid linnakodanikke

Haapsalu linn tunnustab 2024. aasta eest valdkondi edendanud inimesi ja organisatsioone, silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi ning sportlikke saavutusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul, üleriigilisel ja ka rahvusvahelisel tasandil.

Tunnustused antakse üle 22. veebruaril toimuval Haapsalu linnapea ja linnavolikogu esimehe vastuvõtul kultuurikeskuses.

Haapsalu linna spordipreemia 2024 kuulub Läänemaa spordikooli laskmistreenerile Triin Kuusik.

Ta on pidevalt ja jätkusuutlikult treeninud poisse ja viinud oma juhendatavaid konkureerima vabariigi paremikuga. Lisaks spordikoolile veab laskmist laiemalt ja on maakonna noorkotkaste ja kodutütarde juhendajaks laskmises.

Haapsalu linna noortevaldkonna preemia 2024 kuulub tantsukool T-Stuudio õpetajale Karoline Suhhov.

Ta on aastaid ja järjepidevalt panustanud Haapsalu ja Läänemaa tantsuellu. Lisaks tantsufestivalidel ja -võistlustel silmapaistvalt osalemisele on Karoline koreograafiad ja lavastamine olnud mängus T-Stuudio juubelikontserdil „25 aastaaega“, Ilon Wiklandi näituse avamisel ja sõpruslinnade festivalil „European Youth Games Rendsburg 2024“. Olles Läänemaa ühisgümnaasiumi üks lavakunsti õpetajatest, on Karolinel ka märkimisväärne panus kooli etenduskunstide, Playback Gala ja Jõuluballi programmi rikastamisse.

Haapsalu linna haridusvaldkonna preemia 2024 kuulub Haapsalu Linna Algkooli õpetajale Inna Esko.

Tema tunnid on hästi planeeritud ja mitmekülgsed, pakkudes erinevaid õppimise ja osalemise viise. Õpetaja Inna osaleb aktiivselt kooli arendustegevuses, on VEPA õpetaja, korraldab keeltekohvikut ning rikastab õppetööd erinevate projektide ja õppekäikudega.

Haapsalu linna haridusvaldkonna preemia 2024 kuulub Haapsalu Kesklinna Lasteaiad direktorile Merily Loderaud.

Merily on aktiivselt panustanud Haapsalu alusharidusse. Tema juhtimisel on saanud üheks Haapsalu Vanalinna Lasteaiad ja ka Haapsalu Kesklinna Lasteaiad. Teda iseloomustab uudishimu ja soov muuta laste päevad huvitavateks ja tegusateks. Merily on aktiivne ka Läänemaa Alushariduse Juhtide Ühenduse vedajana.

Haapsalu linna kultuuripreemia 2024 kuulub Eesti Draamateatrile lavastuse „Üks helevalge tuvi“ väljatoomise eest Uuemõisa mõisas.

Juunis esietendus Uuemõisa mõisa idatiivas suvelavastus „Üks helevalge tuvi“, mille aines põhineb kirjanik Elin Toona pööreterohkel ja väljakutseid esitaval elukäigul. Näidendi ja lavastuse autorid on Mari-Liis Lill ning Priit Põldma.

Haapsalu linna „Aasta Tegu 2024“ kuulub Evald Okase muuseumile.

Peale kaheaastast põhjalikku renoveerimist taasavati kunstnik Evald Okase muuseum. Haapsalu vanalinna väravas asub täna aastaringne kunstikeskus püsiekspositsiooni, näitusesaalide ning ateljee- ja kursuste ruumidega. See on andnud olulise tõuke Haapsalu linna kultuurielu elavdamiseks.

Kõrgemate sportlike tulemuste eest 2024. aastal tunnustame vehklemisklubi En Garde vehklejaid:

Julia Trynova U17 EM 2 pronksmedalit – individuaalne ja võistkondlik.

ning vehklejat Nelli Differt Pariisi OM IV koht.

Tunnustame sportlaste treenerit Helen Nelis Naukast.

Kõrgemate sportlike tulemuste eest 2024. aastal tunnustame Haapsalu jahtklubi purjetajaid:

Joonas Kiisler jääpurjetamise MM III koht klassis DN, treener Vaiko Vooremaa.

Hardi Laurits jääpurjetamise MM IV koht klassis DN, treener Vaiko Vooremaa.

Elari Teras jääpurjetamise MM VI koht klassis Ice-Optimist, treener Peeter Zolotov.

Siim Valgre Monotype XV klassi EM soodimehena VI koht, treener Vaiko Vooremaa.