Lapsed tegid raudteel lõket

11. juulil kell 18.34 sai häirekeskus teate, et Haapsalus Pargi tänaval on lapsed teinud endise raudteejaama pöördsilla all lõket, mis paugub ja läheb aina suuremaks.

Päästjad kustutasid seljapritsiga ühe ruutmeetrise tulekolde, milles põles plastmass ja eterniit.

Politsei ja päästjad tegid lastele selgitustööd, politsei suhtleb ka laste vanematega.