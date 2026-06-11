Kelmide rahakuller jäi Haapsalus vahele

Haapsalu politseijaoskonna menetlusgrupi juhi Vello Palmitsa sõnul sai kõne peale mehe juurde sõitnud politseinik kohe aru, et tegu on pettusega, nii otsustati raha järele tulev kuller kinni võtta. Kaire Reiljan

Haapsalu politseinikud pidasid läinud nädalal kinni 19aastase Ukraina kodaniku, kes tuli Haapsallu väljapetetud raha järele.

3. juuni lõuna paiku sai Haapsalus elav mees väidetavalt polikliinikust telefonikõne, milles tal paluti arstile aja broneerimiseks anda isikukood ja passiandmed. Seejärel helistas mehele järgmine kelm, kes tutvustas end politseinikuna ning ütles, et eelnev kõne oli pettus ja tema pangakontod on tühjaks tehtud.

Kelm väitis, et varsti tullakse mehe kodu läbi otsima ja temalt võetakse ära kogu deklareerimata sularaha. Mehele öeldi, et ta peab valmis panema kogu kodus oleva sularaha ja andma selle üle maksuametnikule, kes pärast deklareerimist raha tagasi toob. Mehele tundus asi kahtlane ning ta helistas politseisse.

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Kiire tegutsemine aitas

Lääne prefektuuri kriminaalbüroo juhi Margus Raspeli sõnul õnnestus kahtlustatav kinni pidada tänu kannatanu kiirele tegutsemisel