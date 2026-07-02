Noorte huvi töömaleva vastu kasvab

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Malevlased. Foto: erakogu
Tänavu soovis Haapsalu noorte huvikeskuse korraldatud töömalevasse pääseda 126 Läänemaa noort, kellest loos valis rühmadesse kokku 62. Samuti mullusest populaarsemas Lääne-Nigula malevas osaleb 15 noort.
15.–19. juunil töötas Haapsalu 11–12aastaste malevas kahes rühmas kokku 31 last. Malevlased tegid kergemaid loov-, kunsti- ja sorteerimistöid.
„Noored loovad keskkonnakunsti, sorteerivad materjale ja esemeid ning teevad muid sarnaseid füüsilist pingutust mitte nõudvaid töid,” ütles Haapsalu noorte huvikeskuse direktori kohusetäitja Inga Sammal. Lisaks valmistasid lapsed malevat tutvus
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