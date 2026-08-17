Kollageen C-vitamiiniga – miks see kooslus on oluline?

Foto: AI abil (Gemini)

Kui oled viimasel ajal kollageenitooteid vaadanud, oled ilmselt märganud, et paljud neist sisaldavad lisaks ka C-vitamiini. See ei ole pelgalt turunduslik lisand – C-vitamiinil on oluline roll organismi loomulikus kollageeni tootmises ning seetõttu leidub seda sageli kvaliteetsetes kollageenilisandites.

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C-vitamiin aitab organismil kollageeni tõhusamalt sünteesida ning toetab selle normaalset moodustumist. Just seetõttu eelistavad paljud inimesed valida kollageeni C vitamiiniga, et saada mõlemad olulised koostisosad ühest tootest.

Milline on C-vitamiini roll kollageeni tootmises?

C-vitamiin osaleb organismis ensüümide töös, mis on vajalikud kollageeni moodustumiseks. Tänu sellele saavad kollageenikiud kujuneda tugevaks ja stabiilseks ning täita oma rolli nahas, liigestes, luudes ja teistes sidekudedes.

Kui organism ei saa piisavalt C-vitamiini, võib loomulik kollageeni tootmine olla häiritud ning moodustuv kollageen ei pruugi olla sama kvaliteetne. Seetõttu on oluline tagada igapäevaselt piisav C-vitamiini saamine nii toidust kui vajadusel ka toidulisanditest.

Kui otsid kvaliteetseid kollageenitooteid, viska silm peale Euroapteegi kollageeni toidulisanditele mille hulgast leiab ka C-vitamiiniga rikastatud variante.

Kas kollageeni ja C-vitamiini tuleks võtta koos?

Tootjad lisavad C-vitamiini kollageenitoodetesse eelkõige mugavuse pärast – nii saab organism mõlemad vajalikud toitained ühest portsjonist. See ei tähenda aga, et kollageeni ja C-vitamiini peaks tingimata võtma täpselt samal ajal.

Enamik terveid täiskasvanuid saab tasakaalustatud toitumise korral piisavalt C-vitamiini juba igapäevasest menüüst. Kui aga toidulaud ei ole alati mitmekesine või soovid lihtsamat lahendust, võib kollageen C-vitamiiniga olla praktiline valik.

Millised toidud toetavad organismi kollageeni tootmist?

Kui mõtled aga, et kus peidab end kollageen toidus, tasub teada, et paljud toiduained ei sisalda kollageeni otseselt, vaid annavad organismile selle tootmiseks vajalikke toitaineid.

Head C-vitamiini allikad on näiteks:

tsitrusviljad;

marjad;

paprika;

brokoli.

Kollageeni sünteesiks vajalikke aminohappeid, nagu glütsiini ja proliini, leidub lihas, kalas ja munades. Lisaks aitab sidekudede normaalset talitlust toetada tsink, mida saab näiteks pähklitest ja seemnetest.

Tasakaalustatud toitumine on alati kõige olulisem ning kollageeni toidulisand võib olla sellele mugavaks täienduseks.

Kellele võib kollageen koos C-vitamiiniga sobida?

Üldiselt on see hästi talutav kombinatsioon ning sobib enamikele täiskasvanutele soovituslikes kogustes kasutamiseks.

Seda eelistavad sageli inimesed, kes soovivad:

toetada naha elastsust ja pringimust;

kasutada kollageeni nahale igapäevase ilurutiini osana;

toetada liigeste ja sidekudede normaalset talitlust, näiteks valides kollageeni liigestele või liigeste kollageeni sisaldava toote;

täiendada menüüd, kui C-vitamiini saamine ei ole igapäevaselt piisav.

Kuidas valida kvaliteetne kollageen C-vitamiiniga?

Eelista hüdrolüüsitud kollageeni ehk kollageenipeptiide, mis on organismile paremini omastatavad. Veendu, et toode sisaldaks vähemalt 80 mg C-vitamiini, mis vastab Euroopa Liidu täiskasvanute päevasele võrdluskogusele.

Samuti tasub eelistada tooteid, mille koostis on läbipaistev – pakendilt peaks olema selgelt näha kollageeni päritolu ning toimeainete kogused. Kui võimalik, eelista kvaliteedikontrolli läbinud tooteid.

Olenevalt eelistustest võib sobivaks valikuks olla nii puhas kollageen, kollageen tabletid kui ka pulbrina müüdavad tooted. Kui otsid parimat kollageeni nahale või soovid toetada liigeste heaolu, tasub valida usaldusväärsest apteegist või e-apteegist pärinev toode, mille kvaliteet ja koostis on kontrollitud.