Nädalavahetusel vägivallatseti Haapsalus nelja inimese kallal

Laupäeval teatati, et Haapsalu linnas asuvas elamus lõi 47aastane mees teist meest. Samal päeval sai politsei ka teate, et Haapsalus asuvas majutusasutuses kasutas 31aastane mees oma elukaaslase vastu vägivalda ning tekitas sellega kannatanule valu ja tervisekahjustused.

Laupäeval tuli lisaks teade, et 21aastane naine oli Haapsalus mehe vastu vägivaldne. Pühapäeval teatati politseile, et Haapsalus asuvas korteris lõi 50aastane mees teist meest.