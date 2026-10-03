Koodikool tuleb Haapsallu täiesti uuel kujul

Tulevast sügisest alustab Haapsalus kood-programmeerimiskool, mille õpe keskendub droonidele ja iseliikuvatele sõidukitele.

Haapsalus alustav kool erineb varasematest sellegi poolest, et kui varem on koodikoolid pakkunud täiendõpet, siis Haapsallu loodetakse pakkuma hakata tasemeõpet.

„Moel või teisel tuleb,” ütles Haapsalu kutsehariduskeskuse direktor Riinu Raasuke. See tähendab, et järgmisel sügisel algab õpe kutsehariduskeskuse ruumides kindlasti.

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Kui kool alustab täiendõppega, siis renditakse kutsehariduskeskuselt ruume ja kõige muu eest vastutab programmeerimiskool.

Sihiks on aga võetud pakkuda Haapsalus tasemeõpet kutsekooli õppekavana. Raasukese sõnul selgub õppevorm märtsiks, sest selleks ajaks tuleb õppekava haridusministeeriumile esitada. Praegu tegeletakse kutsekoolis selle koostamisega. „Metoodika tuleb kutsehariduse väljunditega kooskõlla panna,” ütles Raasuke.