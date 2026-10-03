Linnahooldus tahab Haapsalu turgu erakätesse sokutada

Haapsalu Linnahoolduse nõukogu saatis linnavalitsusele ettepanekuid, kuidas turgu elavdada. Enim eelistab nõukogu turu erakätesse andmist.

„Liiga head lahendust pole,” ütles Haapsalu linnapea Olavi Seisonen turu kohta.

Ettepanekuis on kirjas , et Haapsalu Linnahooldus on võtnud lepingulise kohustuse hallata turgu aasta lõpuni ja eeldab, et lepingut pikendatakse. „Samas ei võimalda senine eelarveraha tagada kvaliteetset teenust ja kauplemiskeskkonda – turu füüsiline seisukord on kehv,” seisab kirjas.

Artikkel jätkub peale reklaami

Samuti pole kirja kohaselt koostatud turule pikemaajalist visiooni ega sõnastatud ootusi. Et turu toimimine jätkuks, tuleb nõukogu hinnangul vaadata üle ruumiline lahendus, hinnata taristut, sõnastada ootused ja turuhoone kas sulgeda või renoveerida.

Ettepanekutena toodi välja kaks stsenaariumi, millest ühes jääb turg Linnahoolduse hallata, toetust suurendatakse ja sõnastatakse ootused. Teises stsenaariumis jääb turg eraettevõtte hallata, kuid hankel vaadatakse uue haldaja visio