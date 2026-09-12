Läänemaa juhid küsivad valitsuselt toetuste säilitamist

Läänemaa omavalitsuste ja arenguorganisatsioonide juhid pöördusid valitsuse ja ministeeriumide poole, et säilitataks toetused samal tasemel ja välditaks ääremaastumise suurenemist.

Valitsusele, regionaal- ja põllumajandus- ning rahandusministeeriumile saadetud kirjas soovitakse, et toetused jääksid ka uuel Euroopa Liidu rahastusperioodil senisele tasemele ja arvestaksid piirkondlike eripäradega.

Pöördumise põhjus on järgmise perioodi eurorahade jagamine, kus on plaanitud ettevõtlust, omavalitsusi ja kogukondi toetada poole väiksema summaga kui käimasoleval perioodil.

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„Kui inimene või organisatsioon laseb lihtsalt kõrvad lonti ega reageeri asjadele, mis pole mõistlikult lahendatud, siis teine osapool võtab seisukoha, et kõik on hästi. Alati peab reageerima,” põhjendas kirja saatmist Vormsi vallavanem Tanel Viks.

„Tuletame kirjaga meelde, et riik ei laseks ääremaal tekkida. Pärast järele aidata on veel raskem,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa. „See on märgu andmine, et kärpetuhinas ei läheks midagi kaduma.”

Haapsalu linnape