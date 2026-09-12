Haapsalu taaselustab noortevolikogu

Haapsalu volikogu plaanib taaselustada noortevolikogu ja uuendada selle põhimäärust.

Linnavolikogu esimehe Lauri Luige sõnul on viimane noortevolikogu protokoll 2021. aasta maist. Pärast seda pole noored enam kokku tulnud.

Luik tõi välja, et kuna varem on noortevolikogu valimised toimunud tänaval, siis on olnud raske noori valima meelitada. „See ei töötanud,” ütles Luik.

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Seepärast plaanitakse noortevolikogu liikmeid valida koolides koos õpilasesinduse valimistega. Nii on kavas valida Haapsalu ja Ridala põhikoolist ning kutsehariduskeskusest igaühest noortevolikokku kaks liiget ja Läänemaa ühisgümnaasiumist kolm liiget.

Luik ütles, et kõrvalt va