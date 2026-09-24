Virge Tiik peatas volitused

Virge Tiik peatas kolmeks kuuks oma volitused Haapsalu volikogus ja teda hakkab asendama Innar Mäesalu.

Tiik põhjendas volituste peatamist ülikooliõpingutega Tartus. Ta selgitas, et õpib viimasel aastal päevaõppes õigusteadust ning sügisesel perioodil on graafik tihe. Tihti langevad tema sõnul loengud ja seminarid just neile päevadele, mil on volikogu ja volikogu juhatuse istungid. „Peatan volikogu töö ja keskendun õpingutele,” ütles Tiik.

Praegu peatas Tiik volitused 23. detsembrini. Niikaua asendab teda Innar Mäesalu. Tiigi sõnul naaseb ta pärast seda volikokku.

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Tiik kogus eelmistel valimistel Isamaa nimekirjas kandideerides 141 häält, teda asendama tulev Mäesalu sai 42 häält.