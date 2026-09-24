Taebla sai teise kiiruskaamera

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Sel nädalal paigaldas transpordiamet Taeblasse teise kiiruskaamera. Kui seni mõõdeti sõidukite kiirust Haapsalu poolt tulles, siis nüüd jälgib teine kaamera Tallinna poolt Taeblasse sisenejaid.

„Kiiruskaamerakabiin on paigaldatud sinna, et muuta teeületus jalakäijatele ohutumaks ning tagada 50 km/h piirkiirusest kinnipidamine,” ütles transpordiameti seireseadmete ekspert Arno-Marko Miller.

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa tõi välja, et juba töötav kiiruskaamera fikseerib maakonna kiiruskaameratest enim rikkumisi. Politsei andmeil on tänavu esimese seitsme kuuga Taebla kiiruskaamera tuvastanud 2336 piirkiiruse ületajat, kellele määrati trahve kokku üle 137 000 euro.

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Praegu ei ole teada, millal teine Taebla kiiruskaamera tööle hakkab. Miller selgitas, et esmalt vajab kaamera pü