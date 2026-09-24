Sulev Vare: sport ei ole Haapsalus äri

Kui veekeskuse remont järgmisel aastal valmis saab, vajaks järgmisena põhjalikku uuendamist staadion, leiab neli aastat Haapsalu linna spordibaase juhtinud Sulev Vare.

Septembri alguses 25aastaseks saanud Haapsalu linna spordibaasidel on käsil suurprojekt – veekeskuse renoveerimine. Keskusest on praegu püsti kõigest karkass, kuid tuleval aasta sügisel peaks basseinid taas veega täituma.

Veekeskus on üks 15st spordibaaside hallatavast spordirajatisest. Veerandsada aastat tagasi alustati kolme treeningupaigaga. Osa rajatisi on aasta ringi kasutatavad, osa aga hooajalised nagu näiteks Paralepa suusarada, uisuväljak ja Krahviaia tennisekeskus. Enamik baase asub Haapsalu linnas, aga asutusele kuulub ka Lääne-Nigula vallas asuv Tuksi laager.

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Kui spordibaasid 25 aastat tagasi alustasid, saadi kogu põhitoetus linnast ja omatulu oli väike. Praegu on kolmandik linna tugi ja kaks kolmandikku teenime ise.

Oleme küll osaühing, aga kui päris aus olla, siis sport ei ole Haapsalus äri ja väikest kasumite teenime ainult spordilaagrite korraldamisest.

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