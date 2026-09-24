Haapsalu streikijad jäävad palgata

Haapsalu linnavalitsus otsustas, et Haapsalu koolide õpetajad streigitunni eest palka ei saa. Lääne-Nigula ja Lääneranna otsustasid töötasu säilitada.

Abilinnapea Andres Kampmanni sõnul oli see koolijuhtide soov. „Mis saab linnavalitsusel selle vastu olla,” märkis ta.

Raha jääb abilinnapea sõnul koolide eelarvesse, ära seda keegi ei võta, aga kulub see asendustundide tasustamiseks. Streikivad õpetajad tööd ei tee, nii et ära tegema peab selle keegi teine. „Kui keegi teeb lisatööd, siis tuleb selle eest ju maksta,” märkis Kampmann.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kuigi streikijatele ei peagi palka maksma, otsustasid Lääne-Nigula vald ja Lääneranna vald seda teha. Lääneranna abivallavanem Henrik Raave ütles, et töötasu säilitamisega avaldab vallavalitsus haridustöötajatele toetust.

Haapsalu streikis sadakond õp