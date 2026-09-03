Noorte huvikeskust hakkab juhtima Roger Tibar

Haapsalu linnavalitsus valis Haapsalu noorte huvikeskuse direktoriks kolme kandidaadi seast Roger Tibari, kes alustas uuel ametikohal tööd 1. septembril.

Haapsalu abilinnapea Andres Kampmanni sõnul osutus Tibar valituks seetõttu, et tal oli kandidaatidest kõige terviklikum vaade noorsootööle. Abilinnapea sõnul peaks noortekeskus vedama ka üldisemat noorsoopoliitikat. „Haapsalu noorte huvikeskus oleks ka edaspidi koht, kus noored saavad oma ideid ellu viia, uusi oskusi omandada ja end turvaliselt tunda,” ütles Kampmann.

Tibari sõnul pani teda kandideerima see, et tosin aastat tagasi algas just keskusest tema karjäär noorsootöö valdkonnas. Tibar on vedanud Haapsalu noortevolikogu, olnud tegev noorteühenduste liidus ning tegelenud haridus- ja noorteametis noortevaldkonna digihüppega.

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„Noorsootööalast haridust mul ei ole, aga kavatsen sügisel hakata taotlema noorsootöötaja kutset,”