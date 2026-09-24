Läänemaa koolinoored võistlesid mitmevõistluses

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Läänemaa põhikoolide mitmevõistlus tõi seekord võistlema kuue kooli õpilased. Päikesepaisteline ja ilus päev lõi igati mõnusa meeleolu ning noored said oma oskused proovile panna kuuel erineval alal.

Võisteldi kuuevõistluses, kuhu kuulusid 60 m jooks, kaugushüpe, kõrgushüpe, kuulitõuge, pallivise ning 600 m jooks tüdrukutele ja 1000 m jooks poistele. Arvestust peeti kahes vanuseklassis.

Tüdrukud 4.-6. klass

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Grettel Rodima, Uemõisa kool, 3732 punkti.

Rosanne Eltmaa, Haapsalu põhikool, 3232 punkti.

Gabriella Victoria Sanches Rehkalt, Haapsalu algkool, 2550 punkti.

Tüdrukud 7.-9. klass (esikoht läks jagamisele)

Roosi Saar, Oru kool, 3555 punkti.

Eliise Mari Toomemägi, Ridala kool, 3555 punkti.

Mirell Leier, Oru kool, 3366 punkti.

Poisid 4.–6. klass

Maik