Galerii: ettevõtluskonkursil võidutsesid lihatööstused

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Neljapäeva õhtul tunnustas sihtasutus Läänemaa maakonna parimaid ettevõtjaid. Aasta ettevõtte tiitli sai Rannarootsi lihatööstus, aasta teenus on Linnamäe lihatööstuse pood.

Kokku jagas sihtasutus parimatele ettevõtetele auhindu viies kategoorias: aasta ettevõte, aasta eksportija, ettevõtlusvedur, aasta turismielu edendaja ja aasta toode või teenus. Varasematest aastatest rohkem jagati eripreemiaid.

Konkursile esitati ligi poolsada kandidaati, kelle seast valis parimad välja üheksaliikmeline žürii. Aasta ettevõte valiti välja viie kandidaadi seast. Arvesse võeti ärikasumit, investeeringuid ja töötajate arvu. Lisapunkte andis ettevõtte tuntus väljaspool Läänemaad ja panustamine kogukonda.

Rannarootsi sai kaks auhinda

Aasta ettevõtte tiitli pälvinud Rannarootsi lihatöös

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