Küberpätid sunnivad kaupmehi valvsusele

Nädala algul Eestis üht Selveri keti toidupoodi tabanud küberrünnak tähendab, et ka teised ettevõtted peavad pöörama küberturvalisusele üha suuremat tähelepanu.

Esmaspäeval pälvis üle Eesti tähelepanu küberrünnak, kus ründaja pääses ligi ühe seni avalikustamata Selveri toidupoe külmasüsteemile ja tõstis külmleti temperatuuri 50 soojakraadini. Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela ei avalikustanud turvakaalutlustel täpsemalt, millise poega tegu oli. Teateid sarnastest küberrünnakutest toidukaupluste vastu on tulnud mitmelt poolt Euroopast.

„Olime teadlikud mujal maailmas toimunud sarnastest küberrünnakutest, ning võimalikeks ohtudeks valmistunud. Tänu sellele tuvastas meie koostööpartner Kitman Coldtech rünnaku kiiresti ja reageeris viivitamatult. Olukord saadi kontrolli alla, kauplus kahju ei kandnud ning tooted ei saanud kahjustada,” selgitas Järvela Lääne Elule.

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„Pöörame tehniliste süsteemide turvalisusele suurt tähelepanu ning oleme järjepidevalt uuendanud kaupluste külmasüsteemide kontrollereid ja tarkvaralahendusi. Juhtum leidi