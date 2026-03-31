Omniva suleb Lihula postipunkti ja jaotuskeskuse

Lääneranna raamatukogu juhataja ja Lihula postipunkti pidaja Tiiu Aasrand möönis, et viimasel ajal on pakke tõepoolest vähemaks jäänud. Foto: Urmas Lauri

Kunagises Lihula postkontori hoones tegutsenud jaotuskeskus lõpetab töö homsest, Pärnumaa viimase postipunkti Lihulas paneb riigifirma kinni 21. juunist.

Pärast seda jäävad lähimad postiasutused Lihulast poolesaja kilomeetri kaugusele Haapsallu ja Pärnu, kuhu ajalehtede ja kirjade järele hakkavad sõitma ka postiljonid.

„Lihula jaotuskeskuse viis postikullerit alustavad edaspidi tööpäeva kas Haapsalust või Pärnust olenevalt sellest, kas nende kandering on lähemal Haapsalu või Pärnu jaotuskeskusele,” ütles Omniva kommunikatsioonijuht Madiken Oja Lääne Elule.

Pärnumaa viimase, viis aastat Lihula raamatukogus tegutsenud postipunkti paneb Omniva kinni madala külastatavuse pärast. „Kui mullu liikus Lihula postipunkti kaudu keskmiselt paar-kolm pakki päevas