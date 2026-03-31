Tänavaküsitlus: kuhu võiks Läänemaal tuulepargi rajada?

Kuhu võiks Läänemaal tuulepargi rajada?

Evi

Ma olen siin nii vähe elanud, kokku ainult kümme aastat. Pole õrna aimugi. Osa inimesi on minu meelest selle vastu. Minul, vanal inimesel, on ükskõik juba.



Svetlana

Kuskile Fra Mare poole. Seal on rohkem kohta sellele.



Kati

Kas Läänemaale on tuuleparki vaja? Ma arvan, et seda pole kusagile siia vaja, eriti mitte Matsallu, nagu plaanitakse. Tehke mujale või ärge tehke üldse. Põhimõtteliselt olen jah vastu. Oma akna alla ei taha ju keegi ja ma ei saa öelda, et tehke mujale, kui mina ise ei taha – nii et ärge tehke üldse.



https://youtu.be/akp8Z