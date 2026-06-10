Taebla Suvevollet juhivad Pals ja Priske

Lääne Elu

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Foto: Taebla volle FB

Taebla suvevolles peeti teine etapp. Suvevollet mängitakse kaheksa teisipäeva õhtul sponsorite välja pandud auhindadele. Suvevolle teise etapi auhinnalaua kattis Haapsalu Coop.

Naiste tulemused

Sirvi Pals, Helen Jakobson, Evelin Merilainen, Aive Aljaste

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2. Maarja Tuul, Kaire Kuura, Tiia Laidinen, Riina Suits

3. Enge Edovald, Reilika Pikerpõld, Grethel-Rosiine Simson

Meeste tulemused

Raivo Priske, Günther Koppel, Peeter Simson

2. Tanel Küünarpuu, Raivo Mägi, Lauri Lilleoks

3. Heiko Jakobson, Kristo Söderholm, Tristan Liias, Eno Pertman

Kahe etapi kokkuvõttes juhib naistest 28 punktiga Sirvi Pals. Meeste punktitabeli liider on 26 punktiga Raivo Priske.

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