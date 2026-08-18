Haapsalu pitsikeskus kolib koju tagasi

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Kuigi Haapsalu ligi miljoni euro eest remonditud pitsikeskuse taasavamiseni jääb veel paar nädalat, käib seal eile hommikust peale kibe töö.

„No nii, naised, kuni järgmise autoni on vabakava. Kaks täit tuleb veel,” hõikas Haapsalu pitsikeskuse perenaine Mirje Sims eile keskhommikul pitsikeskuse hoovil. Mannekeenidest, kappidest-riiulitest ja muust tühjaks laaditud kolimismasin keeras nina taas tänava poole ja roomas minema. Haapsalu käsitööseltsi naised pudenesid laiali kes kuhu. Veel möbleerimata pitsikeskuses ümaral valgel laua