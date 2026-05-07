Haapsalu kultuurikilomeeter hakkab ilmet võtma

Kultuurikilomeetrit hakkavad tähistama infotulbad ja laternapostide külge kinnitatavad viidad. Kollaaž Ülla Paras, kaart Tiina Kelviste

Haapsalu peatänavalt läbi vanalinna promenaadile kulgevat kultuurikilomeetrit hakkab linnapildis tähistama seitse infotulpa ja kümme laternapostide külge kinnitatavat suunaviita.

Kultuurikilomeeter algab Posti ja Koidula tänava nurgalt, kulgedes mööda Posti ja Karja tänavat üle Rootsi turu Lossiplatsile ning Jaani tänava ja raekoja pargi kaudu Linda tänavat mööda promenaadile. „Haapsalus tuleb ikka mere äärde välja jõuda,” ütles projekti eest vedav Haapsalu arenguspetsialist Ülla