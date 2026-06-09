Kampaania pani läänlased sörkima

Sörkijad. Carol Stopkin

Mais toimus Läänemaal liikumiskampaania #läänemaasörgib, mille eesmärk oli innustada inimesi liikuma ning tugevdada kogukonnatunnet. Kuu aega kestnud ettevõtmine tõi kokku liikumishuvilisi üle maakonna ning tekkisid uued sörgigrupid.

Kampaania toimus 1.–31. mail ning selle raames loodi üle Läänemaa gruppe, kuhu olid oodatud kõik, sõltumata vanusest või kogemusest. Sörgiti rahulikus tempos, et liikumisest saaksid osa koolinoored, pered ja harrastajad. Eesmärk ei olnud võistelda, vaid nautida liikumist ja värsket õhku.

Kui varem tegutses regulaarne sörgigrupp Haapsalus, siis kampaania jooksul lisandus üheksa piirkondlikku gruppi Asukülas, Jõõdres, Pangal, Nuckös, Linnamäel, Uuemõisas, Paliveres, Kullamaal ja Vormsis.

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Kampaania kulmineerus 31. mail ühissörgiga, mis tõi eri piirkondadest osalejad kokku Haapsallu. Ühissörk algas raudteejaama juurest ning kulges läbi Paralepa metsa.