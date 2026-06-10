Kaitseliidu Lääne malev käis võistlustel

Raigo Pärnpuu ja Maret Härm-Tilk. Erakogu

Läinud nädalavahetusel toimusid aasta kõige tähtsamad kaitseliidu laskmisvõistlused: 🏆 meistrivõistlused sõja- ja sportrelvadest laskmises. Kohal olid ka Lääne maleva liikmed, et kaitsta oma varasemaid tiitleid.

Esimene päev kuulus sõjarelvadele. Kõigi Eesti kaitseliitlaste seast saavutasid Lääne malevlased Raigo Pärnapuu meeste arvestuses ning Maret Härm-Tilk naiste arvestuses harjutuses 30 lasku sõjapüstolist standardklassis teise koha. Hõbemedal õnnestus Härm-Tilgal koju tuua ka mullu. Pärnpuul oli kaks aastat tagasi õnne sama relvaga avatud klassis kuldmedal kaela saada.

Esikümnesse mahtusid meeste arvestuses Raigo Pärnapuu harjutuses 3x10 lasku standardklassis (viies koht), naiste arvestuses Irina Fišina 300 m 30 lasku standardklassis (neljas koht) ja 3x10 lasku standardklassis (seitsmes koht) ning Marge Kelder 300 m 30 lasku avatud klassis (kaheksas koht) j