Risti apteekri, kaitseliitlase ja leiutaja elu valati raamatusse

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Enne teist maailmasõda Ristil elanud kaitseliitlase, apteekri ja leiutaja Ivo Lillioja elu kirjutas ajaloolane Merike Jürjo kaitseliidu Risti malevkonna eestvõttel raamatusse.

Raamatut „Saatusest suurem. Ivo Lillioja – kaitseliitlane ja leiutaja Ristilt” esitlesid autor Merike Jürjo ja Risti malevkond Risti raudteejaamas pühapäeval, kohe pärast juuniküüditamise mälestushetke lõppu.

Aeg esitluseks oli sümboolne, sest Lillioja koos abikaasa Anna ja kolme lapsega oli nende seas, kes 85 aastat tagasi küüdirongiga Siberisse saadeti – Lillioja arreteerituna meestevagunis, tema pere väljasaadetute omas.

14. juuni 1941 oli ka viimane kord, kui Risti apteeker oma kodualevit nägi, sest 1942