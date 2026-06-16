Haapsalu laskurid tõid Eesti meistrivõistlustelt 13 medalit

Medalile jõudnud Haapsalu laskurid, Foto erakogu

Nädalavahetusel Elvas peetud juunioride Eesti meistrivõistlused laskmises päädisid Haapsalu laskureile suure saagiga: koju toodi viis kulda, viis hõbedat ja kolm pronksi.

„Medaleid tuli mitte enam peo, vaid lausa käruga,” ütles laskmistreener Mati Seppi. 13 medalist 11 olid võistkondlikud.

Seppi sõnul oli üks suuremaid üllatusi Leana Arro individuaalne kuld spordipüstoli arvestuses. Finaali eel hoidis Arro kolmandat kohta, aga tõusis finaalis esimeseks.

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„Et ta finaali võib saada, seda lootsin. Tüdrukute spordipüstolis oli tegelikult nii, et kolm meie tüdrukut olid finaalis kaheksa hulgas ja üks jäi finaalist ühe silmaga veel välja. Peaaegu oleks olnud nii, et pooled laskurid finaalis Haapsalust,” ütles Seppi.

See õnnestus meesjuunioride olümpiakiirlaskmise individuaalarvestuse finaalis, kus olidki pooled laskurid Haapsalust. Olümpiakiirlaskmises tuli