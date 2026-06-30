Triin Kuusik võitis laskmises Eesti meistritiitli

Triin Kuusik Eesti meistrivõistluste kuld- ja hõbemedaliga. Foto: erakogu

Haapsalu laskur Triin Kuusik teenis nädalavahetusel Elvas laskmise täiskasvanute Eesti meistrivõistlustel spordipüstoli arvestuses kuldmedali ja tuli kiirlaskmises ringmärki hõbedale.

Kiirlaskmises ringmärki oli Kuusiku tulemuseks 535 silma. Harjutuse võitnud Marja Kirss Viljandist sai 545 silma ja kordas sellega Eesti rekordit. „Seal võitja pani pika puuga eest ära, aga spordipüstolis olin mina peajagu teistest põhivõistlusel üle. Finaalis olime teise koha tüdrukuga võrdsed, aga lõpus ta ei jaksanud enam,” kirjeldas Kuusik.

Spordipüstol