Telia tahab likvideerida Dirhami sadama internetikaabli

Dirhami sadama omanik Mart Vahtel pöördus Telia poole, sest pole nõus sideettevõtte plaaniga asendada sadama kaabliga internetiühendus mobiilse internetiga.

„Dirhami piirkonna vaskkaablivõrgu sulgemine on osa Telia võrgu uuendamisest üle Eesti. Sulgeme järk-järgult vananenud vaskvõrgu ning viime kliendid üle tänapäevastele sidelahendustele, milleks sõltuvalt piirkonnast on kas valguskaabli- või mobiilivõrk. Samal ajal suhtleme Dirhami sadamaga, et leida nende vajadustele sobiv lahendus,” ütles Lääne Elule Telia võrguplaneerimise osakonna juht Roland Pauklin.

Vahtel on seisukohal, et mobiilne internet sadama töö jaoks ei sobi. „Kui meie piirkonnas juhtub mobiilsidega midagi, pole sadamal enam sidet. Siin on üks mobiilimast. Kui sellega midagi juhtub, ei ole mobiililevi ega internetiühendust. Seda nurka Eesti elust välja lõigata oleks väga lihtne,