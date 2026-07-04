Nõva tanklat tahab ehitada Alexela

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Kai, kuhu tankla tuleb on praegu veel ehitamata. Foto: Kaire Reiljan
Kütusefirma Alexela oli ainsana huvitatud Nõva sadamasse tankla rajamisest.
Kütusefirma Alexela oli ainsana huvitatud Nõva sadamasse tankla rajamisest.
Lääne-Nigula valla välja kuulutatud eelläbirääkimistega pakkumisele laekus Lääne-Nigula abivallavanema Neeme Suure sõnul tähtajaks üks pakkumus, kütusefirmalt Alexela.
„Praegu võib öelda, et Alexela esitatud pakkumus vastas tingimustele,” ütles Suur. Ta lisas, et siiski istub valla komisjon järgmisel nädalal Alexela esindajatega laua taha, et tingimused läbi rääkida. Ja kui kõik kulgeb ootuspäraselt, kinnitab vallavalitsus pakkumuse 21. juuli istungil.
Suure sõnul pe
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