Haapsalu uurib täpsemalt spordi rahastust

Haapsalu abilinnapea Anneli Haabu. Foto: Juhan Hepner

Abilinnapea Anneli Haabu sõnul tellib Haapsalu linn spordivaldkonda puudutav analüüsi, sest linnavõim hakkab uuendama kultuuri- ja sporditoetuste korda.

„Et seda kaasajastada ja näha, kuidas paremini spordile erinevaid toetusi jagada. Peame üleval infrastruktuuri, jagame spordiürituste ja tegevustoetusi ning toetusi noortele ja lastele. Tahame saada endale tervikpildi selgemaks ja toetamiseks õiglasemad tingimused välja töötada. Lisaks soovime saada kogemust, kuidas see teistes omavalitsustes toimib,” ütles Haabu.

„Kuidas meie spordikool, kogu sporditaristu