Küsitlus: turg vajab uuenduskuuri

Reede lõuna paiku oli järjekord vaid turu väravas asuvate müügilettide juures. Foto Kaire Reiljan

Haapsalu hea linnaruumi seltsi korraldatud küsitlus Haapsalu turu kohta näitas, et inimesed peavad turgu vajalikuks, kuid pole selle toimimisega rahul.

„Küsitluse tulemustest on näha, et turu teema läheb inimestele korda,” ütles seltsi eestvedaja Maarja Palmik. Tema sõnul on selts linnavalitsusega turu teemal küll arutlusi pidanud, kuid otsustas avaliku arvamuse kogumise ja olukorra kaardistamisega otsa lahti teha. „Pigem oli see meie initsiatiiv.”

Küsitlusele vastas 226 inimest, kellest üle 80 protsendi olid haapsallased või elasid Haapsalu lähiümbruses. Üle poole vastajaist külastab turgu kevadest sügiseni ja üle 40 protsendi umbes korra nädalas.

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Praeguse turu plussiks pidasid vastajad head asukohta linnasüdamest jalutuskäigu kaugusel ning võimalust osta otse tootjailt kohalikku ja värsket hooajakaupa.