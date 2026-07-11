Keeletark: kas „šašlõkk” vajab kodustamist?

Toidusõnadele keskendunud Sõnausel tõsteti esile ka „vardaliha” (šašlõkk).

Kuigi „vardaliha” on tähenduselt läbipaistev, on kahtluse alla seatud, kas seda saab pidada uudissõnaks, sest Sõnaveebis on „vardaliha” olemas. Tekib küsimus, kas juba kodunenud sõnadele peaks üldse uusi vasteid leidma. Samas on president Alar Karis rõhutanud: „Kui hot dog ja šašlõkk on kodunenud meie toidulaual, siis suudavad koduneda ka uued eestikeelsed sõnad, millega neid tähistame.”

„Šašlõkki” on püütud kodustada ka varem. Näiteks Johannes Türn, kes on arendanud eestikeelset male- ja kabeterminoloogiat, pakkus 1974. aasta Sirbis ja Vasaras välja mitu varianti: „saslõk(k)”, „lõkk” ja „lõkkeliha”.

„Šašlõki