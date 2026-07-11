Lääneranda võib lisanduda 14 ligi 300meetrist tuulikut

Foto: Risto Unt

Osaühingu Evecon Vatla, Kiska ja Paatsalu kanti kavandatavas tuulepargis oleks Lääneranna vallavalitsuse poolt avalikule väljapanekule saadetud dokumentide kohaselt 14 tuulikut, mille kogukõrgus koos laba ja vundamendiga on kuni 288 meetrit.

Lääneranna tuuleparkide eriplaneeringu seda ala käsitlevas äsja valminud detailses lahenduses on mitu muudatust võrreldes algselt kooskõlastamisele esitatuga.

Näiteks vähendati kavandatavate tuulikute arvu kuue võrra 20-lt 14ni. Üle kahe korra vähenes planeeringuala pindala, mis on vallavalitsuse teatel nüüd Vatlas, Kiskas ja Paatsalus ligikaudu 420 hektarit.

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Planeeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande autor on